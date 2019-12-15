Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской эстафеты в Хохфильцене

15 декабря состоится мужская эстафета на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской эстафеты в Хохфильцене.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

В данный момент лидером этапа Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 211 очков. Также в первую тройку входят россиянин Александр Логинов (177) и француз Симон Дестье (175). Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный занимает 18-е место, набрав 78 очков.