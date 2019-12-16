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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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"Динамо" сразится с одноклубниками: результаты жеребьевки юношеской Лиги чемпионов 16 декабря

понедельник, 16 декабря 2019, 16:30
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Киевское "Динамо" в раунде плей-офф Юношеской лиги УЕФА встретится с загребским "Динамо".

Поединок состоится 11 или 12 февраля. Встреча пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Победитель пары выйдет в 1/8 финала, где сыграет с одним из клубов, которые заняли первые места в групповом турнире. Ими являются: "Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), "Аталанта" (Италия), "Ювентус" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия), "Бенфика" (Португалия) и "Аякс" (Нидерланды).

Киевское "Динамо" выступает в Юношеской лиге УЕФА по пути национальных чемпионов. В предыдущих раундах северомакедонскую "Шкендию" (8:0, 2:2) и греческий ПАОК (3:0, 2:2).

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