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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

понедельник, 16 декабря 2019, 13:19
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16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки:

"Боруссия" Дортмунд Германия - ПСЖ Франция

"Реал" Испания - "Манчестер Сити" Англия

"Аталанта" Италия - "Валенсия" Испания

"Атлетико" Испания - "Ливерпуль" Англия

"Челси" Англия - "Бавария" Германия

"Лион" Франция - "Ювентус" Италия

"Тоттенхэм" Англия - "РБ Лейпциг" Германия

"Наполи" Италия - "Барселона" Испания

Первые матчи будут сыграны 18-19 февраля и 25-26 февраля, ответные - 10-11 и 17-18 марта 2020 года.

Самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов является "Реал", который выигрывал турнир 13 раз. Из действующих участников далее идут: "Ливерпуль" (6), "Бавария", "Барселона" (по 5), "Ювентус" (2), "Боруссия", "Челси" (по 1).

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