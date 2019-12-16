Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Результаты жеребьевки:
"Боруссия" Дортмунд Германия - ПСЖ Франция
"Реал" Испания - "Манчестер Сити" Англия
"Аталанта" Италия - "Валенсия" Испания
"Атлетико" Испания - "Ливерпуль" Англия
"Челси" Англия - "Бавария" Германия
"Лион" Франция - "Ювентус" Италия
"Тоттенхэм" Англия - "РБ Лейпциг" Германия
"Наполи" Италия - "Барселона" Испания
Первые матчи будут сыграны 18-19 февраля и 25-26 февраля, ответные - 10-11 и 17-18 марта 2020 года.
Самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов является "Реал", который выигрывал турнир 13 раз. Из действующих участников далее идут: "Ливерпуль" (6), "Бавария", "Барселона" (по 5), "Ювентус" (2), "Боруссия", "Челси" (по 1).