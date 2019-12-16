Сумасшедшая реакция: юный вратарь взорвал интернет своей игрой

Юный вратарь "Фламенго" в матче детских команд в Бразилии совершил невероятное спасение своей команды от гола.

В одном из моментов игры главный арбитр назначил в ворота воспитанников сильнейшего клуба Южной Америки пенальти. Голкипер "Фламенго" с ударом с 11-метровой отметки справился, отбив мяч. После этого юный вратарь смог отбить последующие шесть добиваний подряд игроками соперника.

Интересно, что в итоге детская команда "Фламенго" смогла выиграть матч и турнир в целом.

Напомним, в текущем сезоне, выиграв чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, "Фламенго" повторил достижение "Сантоса" времен Пеле.

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