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У "Реала" возникли серьезные проблемы с составом перед Эль Класико

понедельник, 16 декабря 2019, 14:50
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У "Реала" возникли серьезные проблемы с составом перед перенесенным матчем 10-го тура чемпионата Испании по футболу с "Барселоной". Смотрите прямую трансляцию игры "Барселона" - "Реал" на "Апострофе".

Так, в принципиальном матче, который состоится в среду, 18 декабря, помочь мадридцам не смогут сразу пять игроков - вингеры Марко Асенсио, Эден Азар и Лукас Васкес, защитник Марсело и полузащитник Хамес Родригес. У каждого из них имеются разного рода проблемы со здоровьем.

Интересно, что у "Барселоны" проблем с составом значительно меньше. В ее лазарете находится всего один футболист - вингер Усман Дембеле.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" в ураганной концовке спас матч с "летучими мышами".

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