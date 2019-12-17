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Украинские футзалисты феерично завершили чемпионат мира

вторник, 17 декабря 2019, 14:35
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Сборная Украины по футзалу с недостатками зрения стала чемпионом мира на турнире, который проводился в турецкой Анталии с 4 по 14 декабря.

Наша команда, выиграв все матчи, завоевала титул лучшей команды планеты в третий раз подряд. На групповом этапе украинская сборная обыграла Турцию (4:0), Россию (4:0), Италию (8:1), Англию (3:0), Испанию (5:0) и Японию (6:0). В финале турнира нашим соотечественникам снова противостояла национальная команда Англии. Встреча завершилась уверенной победой украинцев со счетом 6:2.

Отметим, что в 2015 году сборная Украины выиграла чемпионат мира в Сеуле (Корея), а в 2017 году - в Кальяри (Италия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины в ярком матче обыграла Хорватию.

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