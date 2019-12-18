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Барселона - Реал: прогноз букмекеров на Эль Класико

среда, 18 декабря 2019, 08:34
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В среду, 18 декабря, в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании встретятся "Барселона" и мадридский "Реал". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Смотреть онлайн Барселона - Реал.

Начало матча - в 21:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка каталонский клуб. На победу "Барселоны" дается коэффициент 1,72, в то время как на успех "Реала" можно поставить с котировкой 4,30. Ничья оценивается коэффициентом 4,15.

Всего соперники провели между собой 275 матчей. Преимущество в личных встречах удерживает "Барселона" - на ее счету 115 побед. "Реал" выиграл 99 матчей, еще 61 поединок завершился вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" упустила победу в феерическом матче с "Реалом".

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