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В "Динамо" грядет зимняя революция: кто уйдет из команды

среда, 18 декабря 2019, 12:15
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В зимнее трансферное окно киевское "Динамо" могут покинуть сразу несколько легионеров.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

По словам журналиста, зимой киевский клуб должны покинуть защитники Томаш Кендзера и Тамаш Кадар, полузащитник Мохаммед Кадири, а также форварды Фран Соль и Жерсон Родригеш. В их услугах тренерский штаб команды больше не заинтересован. "Динамо" намерено начать поиск новых клубов для перечисленных футболистов.

Отметим, что рыночная трансферная стоимость Кендзеры составляет 4 миллиона евро, Кадара - 4,5 миллиона евро, Кадири - 2,5 миллиона евро, Соля - 5 миллионов евро, Родригеса - 0,7 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший наставник "Динамо" возглавит российский клуб.

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