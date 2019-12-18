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В строю почти все: "Барселона" огласила заявку на битву с "Реалом"

среда, 18 декабря 2019, 10:35
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Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил заявку на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании с "Реалом". Смотреть онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал" на "Апострофе".

Из-за травм игру пропустят полузащитник Артур Рамос и вингер Усман Дембеле.

Полностью заявка "Барселоны" выглядит так:

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.

Защитники: Нельсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Умтити.

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Карлес Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль.

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Перес, Ансу Фати.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится сегодня, 18 декабря. Начало поединка - в 21:00.

Изначально матч должен был состояться в октябре, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" объявил заявку на "эль-класико".

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