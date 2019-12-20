RU  UA  EN

пятница, 20 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 декабря

00:05
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта в Анси

19 декабря

22:15
Выброшу его пояс: новоявленный чемпион мира оскорбил Ломаченко
20:30
ФИФА огласила итоговый рейтинг сборных за год: какое место заняла Украина
19:45
Я встречусь с ним: чемпион мира в супертяжелом весе бросил вызов Усику
19:40
Миллионер ищет в газете желающих отпраздновать Рождество в его поместье за $5,6 млн
19:00
В новый год на стиле: 5 модных юбок, которые спасут ваш образ
18:17
Экс-участница "МастерШеф" рассказала о личной трагедии, которая произошла во время съемок шоу
17:55
Где смотреть женский спринт Кубка мира по биатлону в Анси: расписание трансляций
17:26
Идеальная троица: Педан поделился архивным фото с Фреймут и Притулой
17:05
Сборная Украины успешно выступила на чемпионате мира по хоккею
16:35
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужского спринта в Анси
16:15
В сети обсуждают внешность Кейт Бекинсейл - никто не верит, что звезде "Перл Харбор" уже почти 50
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта в Анси

пятница, 20 декабря 2019, 00:05
переглянути новину українською

20 декабря состоится женская спринтерская гонка на третьем этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит во французском Анси.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женского спринта в Анси.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером этапа Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 188 очков. В первую тройку также входят норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд (161) и шведка Ханна Эберг (155). Лучшей из украинок является Валентина Семеренко, которая с 76 очками занимает 17 место.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Барселона - Реал - 0:0 Хроника матча

Монтеррей - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: хроника и все подробности

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: хроника и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: