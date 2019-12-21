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Где смотреть мужскую гонку преследования Кубка мира по биатлону в Анси: расписание трансляций

суббота, 21 декабря 2019, 10:23
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В субботу, 21 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 состоится мужская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской гонки преследования в Анси.

Начало гонки - в 14:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

От Украины в гонке выступят Дмитрий Пидручный (18-й стартовый номер), Антон Дудченко (31), Артем Прима (34) и Руслан Ткаленко (39).

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 254 очка. Также в первую тройку входят его брат Тарьей Бе (222) и француз Симон Дестье (209). Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный занимает 16-е место, набрав 101 очко.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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