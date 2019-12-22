Где смотреть женский масс-старт Кубка мира по биатлону в Анси: расписание трансляций

22 декабря состоится женский масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит во французском Анси.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женского массового старта в Анси.

Начало гонки - в 13:10 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером этапа Кубка мира является Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая набрала 253 очка. В первую тройку также входят итальянка Доротея Вирер (250) и норвежка Тириль Экхофф (227). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая со 166 очками занимает 16-е место.

Напомним, что 21 декабря в Анси состоялась женская гонка преследования. С результатами можно ознакомиться здесь.