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Где смотреть мужской масс-старт Кубка мира по биатлону в Анси: расписание трансляций

воскресенье, 22 декабря 2019, 11:20
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22 декабря состоится мужской масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит во французском Анси.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужского массового старта в Анси.

Начало гонки - в 13:10 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером этапа Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 314 очков. Второе место занимает его брат Тарьей Бе (265). На третьей позиции француз Кантен Фийон Майе (238). Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который набрав 122 очка занимает 16-е место.

Напомним, что 21 декабря в Анси состоялась мужская гонка преследования. С результатами можно ознакомиться здесь.

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