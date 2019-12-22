Тоттенхэм - Челси: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Тоттенхэм Хотспур" и "Челси" на матч 18-го чемпионата Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало встречи в 18:30. Смотреть онлайн Тоттенхэм - Челси.

Тоттенхэм Хотспур: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дайер, Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин, Кейн

Запасные: Ворм, Фойт, Роуз, Уинкс, Ндомбеле, Эриксен, Ло Чельсо

Челси: Аррисабалага, Зума, Алонсо, Аспиликуэта, Томори, Рюдигер, Ковачич, Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Пулишич, Батшуайи, Хадсон-Одои

Обслужит матч арбитр Энтони Тейлор. Ему будут ассистировать судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья - Андре Марринер.

В данный момент "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков. "Тоттенхэм" с 26 очками находится на 7-й позиции.