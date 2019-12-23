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В "Динамо" приняли важное решение по талантливому воспитаннику

понедельник, 23 декабря 2019, 19:25
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Руководство киевского "Динамо" приняло решение вернуть в команду нападающего Назария Русина, который выступает за луганскую "Зарю" на правах аренды.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Арендный договор Русина со "Зарей" действовал до лета 2020 года, но "Динамо" воспользовалось опцией досрочного возвращения футболиста в связи с ситуацией сложившейся вокруг нападающего Артема Беседина, который не прошел допинг-тест.

В нынешнем сезоне 21-летний Русин провел за "Зарю" 17 матчей во всех турнирах, в которых стал автором семи забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с киевлянами действует до лета 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что капитан "Динамо" Виктор Цыганков может перейти в итальянский топ-клуб. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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