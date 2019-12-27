14-летняя биатлонистка установила национальный рекорд Украины

14-летняя Александра Меркушина выиграла спринтерскую гонку среди женщин на чемпионате Украины, который проходит на учебно-спортивной базе "Тысовец".
На двух огневых рубежах победительница допустила один промах. Ее результат на финише 20 минут и 38,1 секунды. Тем самым Меркушина установила национальный рекорд, став самой молодой чемпионкой Украины в истории.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
Спринт. Женщины
1. Александра Меркушина - 20:38,1 (1+0)
2. Любовь Кипяченкова - +58,8 (0+2)
3. Валерия Дмитренко - +1:38,6 (0+1)
Отметим, что Александра является младшей сестрой Анастасии Меркушиной, которая в составе сборной Украины завоевывала серебро и бронзу чемпионатов мира.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина выиграла вторую медаль за день на Кубке IBU.