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В английском футболе установлен уникальный рекорд

пятница, 27 декабря 2019, 09:56
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В матче 19-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл Юнайтед" был установлен уникальный для местного футбола рекорд.

Так, уже на 24-й секунде встречи главный арбитр Кевин Френд предъявил полузащитнику "красных дьяволов" Скотту Мактоминаю желтую карточку. Как сообщает Opta, это предупреждение стало самым быстрым в истории чемпионатов Англии, начиная с сезона-2006/07, когда начали вести соответствующие подсчеты.

Напомним, сам матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл Юнайтед" завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1. Мактоминай был заменен в перерыве из-за полученной травмы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА опубликовал список лучших клубов в истории Лиги чемпионов.

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