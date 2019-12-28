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Украинский футболист признан лучшим игроком английского клуба

суббота, 28 декабря 2019, 15:20
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Украинский нападающий Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком лондонского "Вест Хэм Юнайтед" в первой половине сезона.

Об этом сообщает Football London со ссылкой на CIES и OptaPro.

Украинец занял первое место среди игроков лондонского клуба по количеству созданных моментов и точности ударов.

В нынешнем сезоне 30-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм Юнайтед" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В данный момент форвард восстанавливается после травмы и должен вернуться в строй к концу января.

Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб намерен продать Ярмоленко в зимнее трансферное окно. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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