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Футбольный матч в мексиканской тюрьме закончился массовой перестрелкой: много погибших, видео

суббота, 04 января 2020, 11:45
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Трагически завершился футбольный матч между заключенными, который проводился в одной из мексиканских тюрем.

Об этом сообщает Sopitas.

Согласно информации источника, инцидент случился 31 декабря - в день семейных визитов в тюрьму. Участникам матча удалось пронести на поле огнестрельное оружие. Во время игры они устроили перестрелку, в результате которой погибли 16 человек. Еще 5 человек получили ранения, среди них оказались дети, которые посетили игру в качестве зрителей. Всего инцидент длился порядка двух часов. К ответственности за произошедшее могут быть привлечены порядка 60 человек. Полиция ведет расследование случившегося.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист известного европейского клуба трагически погиб в аварии.

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