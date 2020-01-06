RU  UA  EN

понедельник, 6 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 января

16:30
Названы украинские города, по которым ударит Кремль при масштабной войне с Западом
15:52
Золотой глобус-2020: самые причудливые наряды звезд, о которых будут говорить всю неделю
14:31
Ольга Сумская раскрыла секрет приготовления самой вкусной кутьи: все дело в необычном ингредиенте
13:50
Журналист указал на интересный момент на новом фото Зеленского в Омане
13:08
Олег Винник и Александр Пономарев перепели знаменитую колядку: видео
13:04
В России указали на угрозу начала новой мировой войны и назвали причины
12:37
У Зеленского заявили о еще одной встрече в Омане и показали новые фото
11:55
Золотой глобус-2020: лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии
10:35
В сети делятся забавными фотожабами на визит Зеленского в Оман
09:56
Украинская певица сообщила о смерти родного человека
08:51
Названы победители кинопремии Золотой глобус-2020: список лауреатов
07:00
Душистый рождественский калач за час: простой рецепт и советы приготовления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: расписание трансляций

понедельник, 06 января 2020, 18:10
переглянути новину українською

Во вторник, 7 января, состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити.

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между "дьяволами" и "горожанами" пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему будут ассистировать судьи на линиях Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный судья - Ли Мэйсон.

На предыдущих стадиях турнира "Манчестер Юнайтед" победил "Рочдейл", "Челси" и "Колчестер". "Манчестер Сити" был сильнее "Престона", "Саутгемптона" и "Оксфорда".

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" выиграть в Кубке Англии. С подробностями можно ознакомиться здесь.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: онлайн трансляция

Наполи - Интер: онлайн трансляция

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Челси - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: