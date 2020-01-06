Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: расписание трансляций

Во вторник, 7 января, состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити.

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между "дьяволами" и "горожанами" пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему будут ассистировать судьи на линиях Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный судья - Ли Мэйсон.

На предыдущих стадиях турнира "Манчестер Юнайтед" победил "Рочдейл", "Челси" и "Колчестер". "Манчестер Сити" был сильнее "Престона", "Саутгемптона" и "Оксфорда".

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" выиграть в Кубке Англии. С подробностями можно ознакомиться здесь.