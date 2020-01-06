Где смотреть онлайн Наполи - Интер: расписание трансляций

6 января состоится матч 18-го тура чемпионата Италии между неаполитанским "Наполи" и миланским "Интером". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан Паоло". Смотреть онлайн Наполи - Интер.

Начало матча в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между неаполитанцами и миланцами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно будет посмотреть российских каналах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Ему будут ассистировать Маттео Пассери и Стефано Дель Джоване. Резервный судья - Микаэль Фаббри.

После 17-ти сыгранных туров "Наполи" занимает непривычно низкое для себя восьмое место, в то время как миланский "Интер" лидирует в турнирной таблице, имея поровну очков с туринским "Ювентусом".