Шевченко на отдыхе неожиданно встретил обидчика Кличко: фото

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко во время отдыха на Барбадосе случайно повстречался со знаменитым британским боксером, чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

На фотографии, которая была сделана на пляже, запечатлены тренер, его двое детей и сам боксер.

"Еще один удивительный день в Сэнди Лейн с семьей. Приятно видеть Энтони Джошуа", - подписал снимок известный наставник.

Как известно, Джошуа в свое время побеждал легендарного украинского боксера Владимиро Кличко. Теперь же он является потенциальным соперником другого украинца - Александра Усика.

Напомним, что Джошуа заявил, что в 2020 году он предпочитает провести бой с украинцем Александром Усиком, чем встретиться с болгарином Кубратом Пулевым.