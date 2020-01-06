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Шевченко на отдыхе неожиданно встретил обидчика Кличко: фото

понедельник, 06 января 2020, 11:45
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Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко во время отдыха на Барбадосе случайно повстречался со знаменитым британским боксером, чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

На фотографии, которая была сделана на пляже, запечатлены тренер, его двое детей и сам боксер.

"Еще один удивительный день в Сэнди Лейн с семьей. Приятно видеть Энтони Джошуа", - подписал снимок известный наставник.

Как известно, Джошуа в свое время побеждал легендарного украинского боксера Владимиро Кличко. Теперь же он является потенциальным соперником другого украинца - Александра Усика.

Напомним, что Джошуа заявил, что в 2020 году он предпочитает провести бой с украинцем Александром Усиком, чем встретиться с болгарином Кубратом Пулевым.

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