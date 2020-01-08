Без Месси, Роналду и Неймара: названы самые дорогие футболисты мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный список самых дорогих футболистов мира. Среди лидеров в нем не оказалось ни Лионеля Месси ("Барселона"), ни Криштиану Роналду ("Ювентус"), ни Неймара ("ПСЖ").

Самым дорогим футболистом мира стал Килиан Мбаппе ("ПСЖ"). Стоимость 21-летнего форварда оценивается в 265,2 миллиона евро. В тройке самых дорогих игроков планеты также оказались Рахим Стерлинг (223,7 миллиона евро) из "Манчестер Сити" и Мохамед Салах (175,1 миллиона евро) из "Ливерпуля".

Месси (125,5 миллиона евро) занял в списке 8-е место, Неймар (100,4 миллиона евро) - 19-е, а Роналду (80,3 миллиона евро) - 49-е.

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