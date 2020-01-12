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Где смотреть онлайн Реал - Атлетико: расписание трансляций

воскресенье, 12 января 2020, 11:15
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В воскресенье, 12 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании между мадридскими "Реалом" и "Атлетико". Встреча пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити". Смотреть онлайн Реал - Атлетико.

Начало матча - в 20:00.

Прямая трансляция противостояния между мадридскими коллективами пройдет на стримминговом сервисе Megogo. Также встречу можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ".

В текущем сезоне "Атлетико" и "Реал" уже встречались. В матче 7-го тура чемпионата Испании, который проходил на поле "матрасников" 28 сентября, команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале Суперкубка Испании "Реал" обыграл "Валенсию" (3:1), а "Атлетико" оказался сильнее "Барселоны" (3:2).

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