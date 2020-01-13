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Американскому боксеру неожиданно стало плохо после победного боя: видео

понедельник, 13 января 2020, 16:11
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Трагедией едва не завершился боксерский поединок между американцем Джорджем Ринконом и аргентинцем Диего Пересом.

Об этом сообщает BoxingScene.

Бой между Ринконом и Пересом не продлился и одного раунда. Уже в стартовой трехминутке американец дважды отправил соперника в нокдаун. После того, как аргентинец в третий раз оказался на настиле ринга, рефери поединок остановил. Ринкон отправился в свой угол, чтобы отпраздновать победу, но неожиданно потерял сознание и упал. У боксера начались конвульсии. К счастью, вскоре американец пришел в сознание. Позже он отправился в больницу, чтобы выяснить причину случившегося.

Отметим, что для Ринкона эта победа стала 10-й в 10 боях. 7 из них он выиграл досрочно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-чемпиону мира по боксу отомстили за ДТП.

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