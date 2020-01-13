Ужасное зрелище: в США во время детского матча открыли стрельбу, видео

В США случилась страшная трагедия во время матча между школьными командами "Саут-Оук-Клифф" и "Кимбалл".

Об этом сообщает WFAA.com.

Инцидент случился в городе Даллас в субботу вечером, 11 января. Под конец третьей четверти матча на трибунах возникла драка между двумя подростками. Один из них достал пистолет и выстрелил в другого. Жертвой оказался 18-летний парень. Он был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Его состояние оценивается как критическое. В результате стрельбы ранение также получил полицейский, сейчас его жизни ничто не угрожает. Личность стрелявшего уже установлена, им оказался 15-летний юноша. В настоящее время он находится под стражей.

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