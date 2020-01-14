"Барселона" объявила имя нового главного тренера

Новым главным тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен.

Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Специалист подписал с клубом контракт до лета 2022 года. На посту наставника "Барселоны" Сетьен сменил Эрнесто Вальверде, который был отправлен в отставку.

61-летний Сетьен ранее тренировал "Расинг", "Полидепортиво", сборную Экваториальной Гвинеи, "Логроньес", "Луго", "Лас-Пальмас" и "Бетис". Наибольших успехов наставник добился с "Бетисом", с которым по итогам сезона-2017/18 финишировал на шестом месте в чемпионате Испании.

В данный момент "Барселона" является лидером чемпионата Испании. В Лиге чемпионов клуб дошел до 1/8 финала, где встретится с итальянским "Наполи".

Ранее сообщалось, что "Барселона" лишилась одного из лучших игроков. С подробностями можно ознакомиться здесь.