Украинский футболист провел отпуск в оккупированном Крыму: фото

Форвард "Вереса" из Ровно Юрий Соломка провел зимний отпуск в оккупированном Крыму.

Об этом стало известно после того, как футболист опубликовал в Instagram фото со своей женой.

Так, 30-летний нападающий поделился снимком, на котором он указал, что они с супругой находятся в Ялте.

Instagram Юрия Соломки

Соломка является уроженцем Днепропетровской области. На профессиональном уровне он выступал за донецкие "Титан" и "Металлург", "Александрию", "УкрАгроКом" (Головковка), "Полтаву", "Черноморец" (Одесса), "Гелиос" (Харьков), "Колос" (Ковалевка), "Полесье" (Житомир). В текущем сезоне на клубном уровне он сыграл 20 матчей и забил 8 мячей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известное британское издание "отдало" Крым России и попало в скандал.