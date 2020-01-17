Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской эстафеты в Рупольдинге

В пятницу, 17 января, в немецком Рупольдинге, где проходит пятый этап Кубка мира по биатлону, состоится женская эстафетная гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской эстафеты в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

Украина выступит в гонке в следующем составе: Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная.

На данный момент лидером зачета женских эстафетных гонок Кубка мира является сборная Норвегии. В ее активе 180 очков. На второй позиции достаточно неожиданно находится швейцарская команда (142 очка). Третье место занимает сборная Швеции (133 очка). Украинская команда располагается на 7-й строчке (113 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонисты провели лучшую гонку в сезоне.