Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской эстафеты в Рупольдинге

В пятницу, 17 января, в немецком Рупольдинге, где проходит пятый этап Кубка мира по биатлону, состоится женская эстафетная гонка.
Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской эстафеты в Рупольдинге.
Начало гонки - в 15:30.
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.
Украина выступит в гонке в следующем составе: Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная.
На данный момент лидером зачета женских эстафетных гонок Кубка мира является сборная Норвегии. В ее активе 180 очков. На второй позиции достаточно неожиданно находится швейцарская команда (142 очка). Третье место занимает сборная Швеции (133 очка). Украинская команда располагается на 7-й строчке (113 очков).
Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонисты провели лучшую гонку в сезоне.