Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге

19 января в немецком Рупольдинге проходит мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской гонки преследования в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15:30 по киевскому времени.

На данный момент лидером общего является француз Мартен Фуркад, который набрал 447 очков. Второе место занимает его соотечественник Симон Дестье (392). На третьей позиции находится еще один француз - Кантен Фийон Майе (382). Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 18-е место, набрав 195 очков.

Ранее сообщалось, что два украинских биатлониста попали в топ-10 в спринтерской гонке в Рупольдинге.