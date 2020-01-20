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Где смотреть онлайн Челси - Арсенал: расписание трансляций

понедельник, 20 января 2020, 12:55
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Во вторник, 21 января, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Смотреть онлайн Челси - Арсенал.

Начало матча - в 22:15.

Прямая трансляция противостояния между лондонскими коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

После 23 туров "Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 39 очков. "Арсенал" находится на 10-й позиции, имея в активе 29 очков.

Напомним, что английский футбольный клуб, принадлежащий российскому олигарху, заплатил невероятную сумму за увольнение тренера.

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