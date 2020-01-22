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Непобедимый украинский боксер внезапно сменил соперника за несколько дней до боя

среда, 22 января 2020, 11:49
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Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк не сможет провести бой с мексиканцем Алехандро Давилой, так как его соперник получил травму.

Об этом украинец сообщил в своем Instagram.

"Друзья, мой соперник Давила отказался от боя из-за травмы, полученной на тренировке. Спешу сообщить, что бой состоится 31 января в Луизиане! Моему промоутеру удалось найти хорошую замену и вчера я подписал новый контракт на бой. Соперником станет Луис Альберто Верон, боец из Аргентины", - написал Шелестюк.

34-летний Шелестюк за свою карьеру провел 17 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 17 побед (10 - нокаутом). Что касается 27-летнего Верона, то в его активе 18 побед при двух ничьих и одном поражении.

Ранее сообщалось, что Шелестюк победил мексиканца Анхеля Мартинеса.

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