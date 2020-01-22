Сама отдала победу: Ястремская обидным образом вылетела с Australian Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская во втором круге Australian Open потерпела поражение от датской теннисистки Каролины Возняцки.

Ястремская блестяще начала матч и повела в первом сете со счетом 5:1, но затем с украинкой произошел необъяснимый провал. Возняцки выиграла шесть геймов подряд, а вместе с ними и первую партию.

Во втором сете украинка вновь сходу ушла в отрыв, взяв три гейма подряд. Впрочем, Возняцки вновь удалось сравнять счет, а затем выйти вперед и довести игру до победы в матче.

Каролина Возняцки (Дания) - Даяна Ястремская (Украина) - 7:5, 7:5

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина одержала непростую победу в первом круге Australian Open.