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Сама отдала победу: Ястремская обидным образом вылетела с Australian Open

среда, 22 января 2020, 09:20
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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская во втором круге Australian Open потерпела поражение от датской теннисистки Каролины Возняцки.

Ястремская блестяще начала матч и повела в первом сете со счетом 5:1, но затем с украинкой произошел необъяснимый провал. Возняцки выиграла шесть геймов подряд, а вместе с ними и первую партию.

Во втором сете украинка вновь сходу ушла в отрыв, взяв три гейма подряд. Впрочем, Возняцки вновь удалось сравнять счет, а затем выйти вперед и довести игру до победы в матче.

Каролина Возняцки (Дания) - Даяна Ястремская (Украина) - 7:5, 7:5

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина одержала непростую победу в первом круге Australian Open.

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