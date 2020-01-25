Где смотреть женскую гонку с массовым стартом Кубка мира по биатлону в Поклюке: расписание трансляций

В воскресенье, 26 января, в словенской Поклюке состоится женская гонка с массовым стартом в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Начало гонки - в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежка Тириль Экхофф, которая набрала 524 очка. Второе место занимает итальянка Доротея Вирер (477). В первую тройку также входит шведка Анна Эберг (396). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая занимает 23-е место, набрав 168 очков.

Ранее сообщалось, что в Поклюке состоялась женская индивидуальная гонка. С ее подробностями можно ознакомиться здесь.