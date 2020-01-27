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Опубликовано видео падения вертолета, в котором разбился легендарный Коби Брайант

понедельник, 27 января 2020, 07:15
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Появилось видео падения вертолета, в котором разбился легендарный 41-летний американский баскетболист Коби Брайант в воскресенье, 26 января.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Соловьев".

На кадрах видно, как вертолет срывается с высоты и падает, скатываясь по склону. Удар при падении был настолько сильным, что авиатранспорт загорелся.

Напомним, Брайант в возрасте 41 лет погиб в авиакатастрофе в результате падения вертолета. Вместе с ним погибли еще три человека, которые находились на борту летательного средства. У бывшего баскетболиста остались четверо детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что американский баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей дочерью.

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