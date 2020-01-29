Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

В среду, 29 января, состоится ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". Смотреть онлайн Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед.

Начало матча в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между "горожанами" и "красными дьяволами" пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина".

Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу "Манчестер Сити".

На предыдущих стадиях турнира "Манчестер Сити" был сильнее "Престона", "Саутгемптона" и "Оксфорда". "Манчестер Юнайтед" победил "Рочдейл", "Челси" и "Колчестер".

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" выиграть в Кубке Англии. С подробностями можно ознакомиться здесь.