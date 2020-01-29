"Шахтер" сенсационно проиграл скромному сербскому клубу: опубликовано видео

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче проиграл сербскому "Пролетеру" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Турции, где украинский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 50-й минуте отличился Радинович.

Стоит отметить, что "Пролетер" занимает лишь 11-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии. "Шахтер" является лидером украинской Премьер-лиги.

"Шахтер" (Украина) – "Пролетер" (Сербия) - 0:1 (0:0)



Гол: Радинович (50)

"Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Кирюханцев, Кривцов (Матвиенко, 44), Муравский, Сиприано, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Дентиньо, Вакула (Мудрик, 46), Сикан (Фернандо, 62).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что защитник "Шахтера" Матвиенко может перейти в "Арсенал".