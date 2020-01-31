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Тим - Зверев: онлайн видео трансляция полуфинала Australian Open

пятница, 31 января 2020, 00:10
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31 января в полуфинале Australian Open сыграют австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев.

Поединок начнется ориентировочно в 10:30 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

AUSTRALIAN OPEN

Полуфинал

Доминик ТИМ (Австрия) - Александр ЗВЕРЕВ (Германия)

26-летний Тим в данный момент является пятой ракеткой мира. 22-летний Зверев занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Это будет девятый поединок между спортсменами. На данный момент лидерство по личным встречам удерживает Тим - 6:2.

Ранее сообщалось, что в полуфинале Australian Open Новак Джокович победил Роджера Федерера.

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