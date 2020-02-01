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Кенин - Мугуруса: онлайн видео трансляция финала Australian Open

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Кенин - Мугуруса: онлайн видео трансляция финала Australian Open

суббота, 01 февраля 2020, 01:22
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В субботу, 1 февраля, в финале женского одиночного разряда Australian Open встретятся американка София Кенин и испанка Гарбинье Мугуруса.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Кенин - Мугуруса.

Ориентировочное время начала поединка - в 10:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

AUSTRALIAN OPEN

Женский одиночный разряд, финал

София КЕНИН (США) - Гарбинье МУГУРУСА (Испания)

21-летняя Кенин на данный момент является 15-й ракеткой мира. 26-летняя Мугуруса занимает 32-е место в мировом рейтинге.

Это будет всего второй поединок между теннисистками. Первое их противостояние, состоявшееся в прошлом году на турнире в Пекине, завершилось победой Кенин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определился соперник Джоковича по мужскому финалу Australian Open.

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