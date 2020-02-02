RU  UA  EN

воскресенье, 2 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 февраля

21:34
Милевский забил красивый гол в ворота российского клуба: опубликовано видео
21:22
Участвовали даже вратари: в НХЛ произошла эпичная драка во время матча, видео
20:23
"Манчестер Сити" проиграл команде Моуринью из-за глупости Зинченко
19:22
Монохромный маникюр и макияж - что это и как выглядит тренд 2020 года
17:30
Российский боксер избил Росгвардейца при попытке забрать наркотики
17:05
В Киеве стартовала неделя моды - как прошел первый день на Ukrainian Fashion Week 2020
17:03
Роналду принес "Ювентусу" яркую победу в чемпионате Италии: видеообзор
14:46
Джокович с невероятным рекордом стал победителем Australian Open
14:45
Джокович - Тим - 3:2 Результат финала Australian Open
13:23
Сборная Украины позорно проиграла сербам в матче отбора чемпионата мира: видео
11:58
Самая красивая болельщица Евро-2016 сделала скандальное заявление: фото
11:47
Украинский режиссер получила награду престижного кинофестиваля Sundance в США
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Участвовали даже вратари: в НХЛ произошла эпичная драка во время матча, видео

воскресенье, 02 февраля 2020, 21:22
переглянути новину українською

В матче Национальной хоккейной лиги между командами "Калгари Флэймз" и "Эдмонтон Ойлерс" произошла массовая драка, в которой участвовали все полевые игроки и даже вратари.

Инцидент произошел в концовке второго периода при счете 6:3 в пользу "Эдмонтона". Форвард "Ойлерс" Сэм Ганье пытался добить в ворота шайбу, которую уже зафиксировал голкипер "Калгари" Кэм Телбот. На помощь своему голкиперу поспешили игроки "Флэймс", в результате чего на площадке произошла потасовка. Из противоположных ворот приехал вратарь "Эдмонтона" Майк Смит, который подрался с Телботом. Оба вратаря были удалены до конца матча. Еще по пять минут штрафа получили полевые игроки Бир и Ткачак.

Столь яростную драку можно оправдать принципиальностью матча. Команды базируются в одной канадской провинции, поэтому матч между ними называют "Битвой за Альберту".

Поединок завершился победой "Эдмонтона" со счетом 8:3. Благодаря победе "нефтяники" поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной Конференции. "Калгари" остался на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что в матче НХЛ российский хоккеист Александр Овечкин нанес травму судье.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити - 2:0 Хроника матча

Реал - Атлетико - 1:0 Хроника матча

Вест Хэм - Ливерпуль - 0:2 Хроника матча

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: