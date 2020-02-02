Участвовали даже вратари: в НХЛ произошла эпичная драка во время матча, видео

В матче Национальной хоккейной лиги между командами "Калгари Флэймз" и "Эдмонтон Ойлерс" произошла массовая драка, в которой участвовали все полевые игроки и даже вратари.

Инцидент произошел в концовке второго периода при счете 6:3 в пользу "Эдмонтона". Форвард "Ойлерс" Сэм Ганье пытался добить в ворота шайбу, которую уже зафиксировал голкипер "Калгари" Кэм Телбот. На помощь своему голкиперу поспешили игроки "Флэймс", в результате чего на площадке произошла потасовка. Из противоположных ворот приехал вратарь "Эдмонтона" Майк Смит, который подрался с Телботом. Оба вратаря были удалены до конца матча. Еще по пять минут штрафа получили полевые игроки Бир и Ткачак.

Столь яростную драку можно оправдать принципиальностью матча. Команды базируются в одной канадской провинции, поэтому матч между ними называют "Битвой за Альберту".

Поединок завершился победой "Эдмонтона" со счетом 8:3. Благодаря победе "нефтяники" поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной Конференции. "Калгари" остался на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что в матче НХЛ российский хоккеист Александр Овечкин нанес травму судье.