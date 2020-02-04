Шевченко взял еще одного иностранца в сборную Украины

В тренерский штаб сборной Украины по футболу вошел итальянский специалист Андреа Аззалин.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Sport Arena.

Аззалин станет ассистентом главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко и будет отвечать за физическую подготовку футболистов. Главным достижением 34-летнего итальянца является титул чемпиона Англии в составе "Лестера", в котором он входил в тренерский штаб Клаудио Раньери. Также он был помощником Раньери в молодежной сборной Италии, взрослой сборной Греции, "Монако" и "Нанте".

Напомним, что сборная Украины пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. На турнире украинцы попали в одну группу со сборными Нидерландов и Австрии. Четвертый соперник определится по итогам весеннего плей-офф Лиги Наций.

В рамках подготовки к Евро-2020 Украина проведет товарищеские матчи с Францией (27 марта), Польшей (31 марта) и Кипром (26 мая).

Ранее игрок сборной Украины Роман Яремчук рассказал о личных качествах Андрея Шевченко.