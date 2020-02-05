"Шахтер" одержал победу и сыграл вничью за один день: видео

Донецкий "Шахтер" на сборе в турецком Белеке сыграл два товарищеских матча за один день. Сначала "горняки" со счетом 2:0 обыграли "Македонию ГП", а затем сыграли вничью с датским "Сеннерьюском" с результатом 2:2.

В первом матче победу чемпиону Украины принесли голы бразильцев Тете и Фернандо.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ШАХТЕР - МАКЕДОНИЯ ГП - 2:0

Голы: Тете, 13; Фернандо, 43.

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравски, 77), Хочолава, Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46, Вакула, 59), Бондаренко, Коноплянка (Нем, 57), Фернандо (Сикан, 46).

Во второй встрече в составе "Шахтера" забивали Тайсон и Виктор Коваленко.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ШАХТЕР - СЕННЕРЬЮСК - 2:2

Голы: Кривцов (30, автогол); Тайсон, 54; Коваленко, 61; Кристиансен, 87.

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Марлос, Коваленко (Коноплянка, 69), Степаненко, Патрик, Тайсон, Мораес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Шахтере" рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно.