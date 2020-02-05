RU  UA  EN

среда, 5 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 февраля

21:31
В Северодонецке поймали вандала, осквернившего флаг и герб Украины: фото
21:09
Ученые нашли скелет загадочной рептилии, жившей сотни миллионов лет назад: фото
21:00
Операция "Бумеранг": появились забавные фотожабы на обыски на телеканале 1+1
20:33
Машины вспыхнули после удара: новые фото и детали гибели 5 человек в аварии под Харьковом
20:26
На трассе Киев-Харьков произошло ДТП со множеством погибших: опубликованы фото
20:24
В Молдове украинского дипломата подозревают в изнасиловании: СМИ раскрыли подробности
20:08
"Заработала" на чужом горе: мошенница выдала себя за вдову АТОшника, получив крупную сумму
20:02
Ждем подорожания: реакция сети на новый меморандум между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn
19:56
Обыски на 1+1: появились заявления телеканала и СБУ
19:42
Больше не могу: Сашко Положинский уходит из группы "Тартак"
19:30
Как худеть без вреда для организма: 5 важных шагов до начала любой диеты
19:22
Распустились ледяные цветы: появились фото и видео еще одного чуда природы на побережье Финского залива
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Шахтер" одержал победу и сыграл вничью за один день: видео

среда, 05 февраля 2020, 19:59
переглянути новину українською

Донецкий "Шахтер" на сборе в турецком Белеке сыграл два товарищеских матча за один день. Сначала "горняки" со счетом 2:0 обыграли "Македонию ГП", а затем сыграли вничью с датским "Сеннерьюском" с результатом 2:2.

В первом матче победу чемпиону Украины принесли голы бразильцев Тете и Фернандо.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ШАХТЕР - МАКЕДОНИЯ ГП - 2:0

Голы: Тете, 13; Фернандо, 43.

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравски, 77), Хочолава, Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46, Вакула, 59), Бондаренко, Коноплянка (Нем, 57), Фернандо (Сикан, 46).

Во второй встрече в составе "Шахтера" забивали Тайсон и Виктор Коваленко.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ШАХТЕР - СЕННЕРЬЮСК - 2:2

Голы: Кривцов (30, автогол); Тайсон, 54; Коваленко, 61; Кристиансен, 87.

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Марлос, Коваленко (Коноплянка, 69), Степаненко, Патрик, Тайсон, Мораес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Шахтере" рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Далакян - Перес: онлайн трансляция чемпионского боя

Атлетик - Барселона: онлайн трансляция

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити - 2:0 Хроника матча

Реал - Атлетико - 1:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: