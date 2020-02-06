Атлетик - Барселона: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Атлетика" и "Барселоны" на четвертьфинальный матч Кубка Испании. Встреча состоится сегодня, 6 февраля, в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес". Начало поединка в 22:00. Смотреть онлайн Атлетик - Барселона.

Атлетик: Симон, Берчиче, Мартинес, Нуньес, Ерай, Капа, Весга, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, де Йонг, Роберто, Месси, Фати

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. В качестве его ассистентов выступят Диего Барберо Севилья и Сесар Мануэль Новаль Фонт. Резервный судья - Алехандре Алеман Перес.

Ранее сообщалось, что в стане "Барселоны" произошел скандальный скандал с участием Месси.