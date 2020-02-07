Сборная Украины унижена соседями в хоккейном отборе на Олимпиаду-2022

Хоккейная сборная Украины потерпела разгромное поражение со счетом 1:6 от национальной команды Польши в матче второго тура отборочного турнира к Олимпийским играм 2022 года. Поединок состоялся в Нур-Султане (Казахстан).

Украинцы достаточно неплохо начали матч. На 16-й минуте нашу сборную вперед вывел Павел Таран. Однако уйти на первый перерыв, ведя в счете, украинцам не удалось. За 26 секунд до сирены они пропустили первую шайбу в матче. Во втором периоде поляки забросили две шайбы, а в третьей 20-минутке - еще три.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР К ОЛИМПИАДЕ-2020

Группа H, 2-й тур

УКРАИНА - ПОЛЬША - 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)

Голы: Таран (Алексюк, Буценко) - 15:45; Старжински (Дзюбински) - 19:34; Пшигодски (Вайда, Марзец) - 27:19; Марзец, мен. - 35:55; Колуш, бол. - 40:44; Капица (Цюра, Беттахар) - 52:16; Коморски - 55:11.

Украинцы потеряли шансы на выход на Олимпийские игры 2020 года. Последний матч с Нидерландами превращается для нашей команды в пустую формальность.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины опозорилась на старте хоккейного отбора Олимпиады-2022.