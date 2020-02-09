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Где смотреть онлайн Интер - Милан: расписание трансляций

воскресенье, 09 февраля 2020, 12:11
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В воскресенье, 9 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Миланом". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Смотреть онлайн Интер - Милан.

Начало матча - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между миланскими коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 2".

Это будет 193-й очный матч между командами. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Интер". На счету "нерадзурри" 72 победы. "Милан" выиграл 61 матч. Еще 59 встреч завершились вничью. Разница мячей: 256-248 в пользу "Интера".

Ранее "Апостроф" сообщал, что итальянский топ-клуб купил звезду чемпионата Англии.

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