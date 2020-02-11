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Где смотреть онлайн Интер - Наполи: расписание трансляций

вторник, 11 февраля 2020, 22:55
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В среду, 12 февраля, состоится полуфинальный матч Кубка Италии между миланским "Интером" и неаполитанским "Наполи". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Смотреть онлайн Интер - Наполи.

Начало матча - в 21:45.

Прямую трансляцию противостояния между миланским и неаполитанским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

Фаворитом поединка по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Интера" предлагается коэффициент 2,00. Ничья оценивается коэффициентом 3,60. На успех "Наполи" можно поставить с коэффициентом 3,50.

Победитель матча в финале встретится с победителем пары "Милан" - "Ювентус", которые сыграют 13 февраля.

Ранее сообщалось, что "Интер" в феерическом матче обыграл "Милан". С подробностями можно ознакомиться здесь.

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