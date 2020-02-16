Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

В понедельник, 17 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед.

Начало матча - в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Лондона и Манчестера пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

После 25 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 41 очко. "Манчестер Юнайтед" находится на девятой позиции, имея в активе 35 очков.

В матче первого круга "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что "Челси" упустил победу над "Арсеналом" в матче чемпионата Англии.