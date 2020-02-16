RU  UA  EN

воскресенье, 16 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 февраля

20:29
Скрывался шесть лет: появились новые подробности, фото и видео задержания авторитета "Клоуна"
19:55
Под Киевом спасатели освободили замурованную заживо кошку: видео
19:39
В Китае запустили производство первого лекарства от коронавируса
19:15
В Киеве молодой парень чудом выжил после жуткого ЧП
18:44
В США запустили ракету с украинской "начинкой": опубликовано видео
18:34
10 нелепых трендов из "нулевых", которые снова возвращаются в моду Lime
17:35
"Премию Дарвина" ему! Водитель шокировал дикой выходкой в Киеве, фото и видео
16:34
В Киеве поймали криминального авторитета с кличкой "Клоун", связанного с Януковичем: видео
16:24
Ограбили и выкинули на мороз: украинцев предупредили об опасной "схеме" в такси
15:34
В Николаеве устроили дерзкое ограбление на четверть миллиона со взрывом, фото
14:59
Появились новые данные о судьбе рыбаков, захваченных Россией в Азовском море
14:57
Будет бушевать ветер: синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

воскресенье, 16 февраля 2020, 20:05
переглянути новину українською

В понедельник, 17 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед.

Начало матча - в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Лондона и Манчестера пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

После 25 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 41 очко. "Манчестер Юнайтед" находится на девятой позиции, имея в активе 35 очков.

В матче первого круга "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что "Челси" упустил победу над "Арсеналом" в матче чемпионата Англии.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Лацио - Интер: онлайн трансляция

Боруссия - ПСЖ: онлайн трансляция

Атлетико - Ливерпуль: онлайн трансляция

Челси - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: