Уайлдер - Фьюри: прогноз букмекеров на бой 22 февраля

В ночь с субботы, 22 февраля, на воскресенье, 23 февраля, состоится чемпионский бой в супертяжелом весе между американским боксером Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Поединок состоится в Лас-Вегасе в развлекательном комплексе MGM Grand. Онлайн-трансляция боя Уайлдер - Фьюри будет доступна на "Апострофе".

Фаворитом боя по версии букмекеров является американец. На победу Уайлдера предлагается коэффициент 1,85. Успех Фьюри оценивается котировкой 2,03. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 26,00.

На кону в поединке будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, который принадлежит Уайлдеру, и пояс The Ring, являющийся вакантным.

Это будет второй бой между боксерами. В первом поединке между ними, который состоялся 1 декабря 2018 года, была зафиксирована ничья. По ходу боя британец дважды оказывался в нокдауне.

За свою карьеру 34-летний Уайлдер провел 43 поединка на профессиональном ринге и одержал 42 победы (41 - нокаутом) при одной ничьей. 31-летний Фьюри выйдет в ринг в 31-й раз. На его счету 29 побед (20 нокаутов) и одна ничья.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Цыганский король" рассказал о необычном способе подготовки к чемпионскому бою.