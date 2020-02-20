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Где смотреть одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

четверг, 20 февраля 2020, 09:36
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В четверг, 20 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится одиночная смешанная эстафета.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция одиночной смешанной эстафеты в Антхольце.

Начало гонки - в 16:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

Украину в одиночной смешанной эстафете представят Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, который днем ранее не принимал участие в мужской индивидуальной гонке из-за проблем со спиной.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провели очередную провальную гонку на чемпионате мира по биатлону.

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