Сборная Украины провела очередную невзрачную гонку на чемпионате мира по биатлону

Сборная Украины не смогла побороться за медали в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Нашу страну в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. К финишу украинская сборная приехала 10-й.

Чемпионами мира стали норвежцы Йоханнес Бе и Марте Улсбю-Ройселанд. Второе место заняли немцы Эрик Лессер и Франциска Пройс. Бронзовые медали завоевали французы Эмельен Жаклен и Анаис Бескон.

Результаты гонки:

1. Норвегия - 34.19,9 (0+6)

2. Германия - +17,6 (0+5)

3. Франция - +29,8 (0+4)…

10. Украина - +1.27,2 (0+8)…

После восьми гонок на чемпионате мира украинцы медалей пока не выигрывали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провели очередную провальную гонку на чемпионате мира по биатлону.