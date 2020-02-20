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Сборная Украины провела очередную невзрачную гонку на чемпионате мира по биатлону

четверг, 20 февраля 2020, 17:05
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Сборная Украины не смогла побороться за медали в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Нашу страну в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. К финишу украинская сборная приехала 10-й.

Чемпионами мира стали норвежцы Йоханнес Бе и Марте Улсбю-Ройселанд. Второе место заняли немцы Эрик Лессер и Франциска Пройс. Бронзовые медали завоевали французы Эмельен Жаклен и Анаис Бескон.

Результаты гонки:

1. Норвегия - 34.19,9 (0+6)
2. Германия - +17,6 (0+5)
3. Франция - +29,8 (0+4)…
10. Украина - +1.27,2 (0+8)…

После восьми гонок на чемпионате мира украинцы медалей пока не выигрывали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провели очередную провальную гонку на чемпионате мира по биатлону.

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